Ue Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo | incontro con von der Leyen
La diretta del Consiglio europeo A Bruxelles è il giorno del Consiglio europeo. Tra gli altri temi sul tavolo dei leader Ue, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, ma anche difesa europea, competitività e migranti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella capitale belga per prendere parte al vertice. Inizio diretta: 231025 12:15 Fine diretta: 241025 00:00 12:14 231025 Ue, Meloni arrivata a vertice leader, riunione gruppo su migrazione La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Prima dell’avvio dei lavori, è in programma la consueta riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tg2. In Parlamento la premier #Meloni ha spiegato la posizione del governo italiano in vista del Consiglio Europeo che inizia questa mattina a #Bruxelles con al centro difesa e #Ucraina: "Niente soldati a Kiev" ha assicurato la Meloni. Botta e risposta con #Sc
Stamani là premier Meloni ha fatto il discorso in Senato in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles. Poi è venuta qui alla Camera e ha consegnato il testo scritto di quello stesso discorso (almeno quello…) Ora torna al Senato e fa il dibattito lì. Poi torna alla Ca
Ue: Meloni a von der Leyen, urgenti interventi settore auto e prezzi elettricita' - In colloquio focus su temi del Vertice di oggi
Oggi il Consiglio Ue, Meloni a Bruxelles - Prima del vertice europeo la riunione, presieduta dalla Danimarca, dal gruppo di Paesi Ue che da tempo hanno condotto una stretta ai flussi migratori
Tajani si smarca da Meloni sull'Ue: "Il diritto di veto? Bisogna superarlo, lo diceva anche Berlusconi" - Da Bruxelles, nel giorno del Consiglio europeo, il leader di FI chiarisce: "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza.