La diretta del Consiglio europeo A Bruxelles è il giorno del Consiglio europeo. Tra gli altri temi sul tavolo dei leader Ue, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, ma anche difesa europea, competitività e migranti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella capitale belga per prendere parte al vertice. 12:14 231025 Ue, Meloni arrivata a vertice leader, riunione gruppo su migrazione La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Prima dell'avvio dei lavori, è in programma la consueta riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi.

© Lapresse.it - Ue, Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo: incontro con von der Leyen