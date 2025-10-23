Ue approvato 19esimo pacchetto sanzioni contro la Russia | stop a importazione GNL russo dal 2027 nel mirino anche 117 navi della flotta ombra
Il pacchetto introduce un divieto graduale di importazione di GNL russo: 6 mesi per i contratti a breve termine e dal 1° gennaio 2027 per quelli a lungo termine. La misura si inserisce nel quadro del piano RePowerEU, che punta a interrompere tutte le importazioni di gas russo entro l’inizio del 2028. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
