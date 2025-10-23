Ue | Amendola Pd ' Meloni difendendo veto affossa Italia'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni difende il veto in Europa e affossa l'Italia. 'Per risolvere il dumping fiscale possiamo lavorare insieme', ha chiesto ieri al Pd. Peccato che sulle regole fiscali (art 113 Tfue) il diritto di veto dei singoli Stati lo paghiamo noi. Sovranismo contro gli interessi dell'Italia”. Così sui social il capogruppo del Pd in commissione Esteri alla camera, Enzo Amendola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Amendola (Pd), 'Meloni difendendo veto, affossa Italia'

Approfondisci con queste news

“Mai più”. L’annuncio di Giorgia Meloni sui film: cosa c’entra Claudio Amendola .... dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Amendola (@amendolaenzo) / Posts - X Vai su X

De Pascale (Pd) dice perché Meloni non ha torto a chiedere all'Ue una svolta pragmatica sull'ambiente - Romagna riconosce come l'approcio europeo al clima sia stato "fallimentare" e sottolinea come la neutralità tecnologica sia "essenziale" ... Scrive ilfoglio.it

Ue: Meloni a Pd, risolvere nodo dumping interno, lavoriamoci insieme - "Condivido la necessita' di risolvere l'annosa questione del dumping fiscale: su questo possiamo ... Scrive ilsole24ore.com

Braga(Pd),Meloni chiarisca parole Trump su rottura con Ue - "È vero che l'Italia si accingerebbe a negoziare direttamente con gli Stati Uniti i dazi per la pasta ed è vero che l'Italia sarebbe interessata a ridimensionare il supporto all'Ucraina? Da ansa.it