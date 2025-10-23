Udinese vs Lecce ottava giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani inseguono una vittoria che manca da un pò di tempo, mentre i salentini puntano a prolungare la recente striscia di risultati utili positivi. Udinese vs Lecce si giocherà sabato 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci da quattro partite senza vittorie e da due pareggi, l’ultimo dei quali in rimonta contro la Cremonese. La squadra di Runjiac si trova con nove punti in 7 giornate, un bottino non proprio esaltante, ma che dovrà servire da monito per tornare a fare bottino pieno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Lecce, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

