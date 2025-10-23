Udinese-Lecce sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Udinese proverà a tornare al successo in campionato ospitando il Lecce al Bluenergy per la giornata 8 della Serie A. I friulani, dopo un’ottima partenza, hanno rallentato e non vincono da ben quattro turni, nei quali hanno racimolato solo due pari. La squadra allenata da Kosta Runjaic al momento staziona a metà classifica con 9 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Lecce (sabato 25 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mister Runjaic cambia poco contro il Lecce. L'unico dubbio del tecnico tedesco è la mezzala di destra con Sandi Lovric che è in vantaggio rispetto ai compagni di reparto. La probabile formazione dell'Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Lecce - facebook.com Vai su Facebook

Runjaic: “Voglio una squadra che dà tutto per vincere” Le parole del mister in vista di Udinese-Lecce Guarda la conferenza stampa - X Vai su X

Udinese-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Udinese e Lecce dell'8^ giornata di Serie A si gioca sabato 25 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Lo riporta sport.sky.it

LIVE – Udinese-Lecce: la cronaca - Per l'ottava giornata di serie A, l’Udinese cerca il riscatto e punta a ritrovare il successo davanti al pubblico del Bluenergy Stadium contro il Lecce. Riporta trnews.it

Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: grande attesa per Napoli-Inter e Udinese-Lecce - Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le partite da non perdere in TV questo 25 ottobre. Lo riporta libero.it