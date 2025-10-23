Udinese-Lecce sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Udinese proverà a tornare al successo in campionato ospitando il Lecce al Bluenergy per la giornata 8 della Serie A. I friulani, dopo un’ottima partenza, hanno rallentato e non vincono da ben quattro turni, nei quali hanno racimolato solo due pari. La squadra allenata da Kosta Runjaic al momento staziona a metà classifica con 9 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Udinese-Lecce, arbitra Feliciani di Teramo. Il bilancio dei giallorossi nelle 8 partite dirette dal fischietto abruzzese è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.
Udinese-Lecce, arbitra Feliciani di Teramo. Il bilancio dei giallorossi nelle 8 partite dirette dal fischietto abruzzese è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.
Probabili formazioni Udinese-Lecce: ballottaggio Stulic Camarda, chance per Iker Bravo - Nella giornata di sabato 25 ottobre, andrà in scena allo stadio Friuli di Udine la sfida ... Si legge su fantamaster.it
Udinese-Lecce, arbitra Feliciani - La gara Udinese – Lecce, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00, 8ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. calciolecce.it scrive
Udinese-Lecce: tutte le info sulla partita di sabato - Alle ore 18 la squadra Runjaic e di Grosso scenderanno in campo per l'ottava giornata del campionato di Serie A 25- Segnala pianetalecce.it