Ucraina Zelensky preannuncia | Leader Ue verso l’ok per utilizzo asset russi

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin sta trasformando il freddo in un’arma. A scandirlo con parole nette e chirurgiche è Volodymyr Zelensky che via X descrive quello che sarà con ogni probabilità l’inverno per i cittadini ucraini e informando di essersi rivolto ai leader dell’Ue durante la riunione del Consiglio europeo sollevando tutte le problematiche della situazione. “L’Ucraina sa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina zelensky preannuncia leader ue verso l8217ok per utilizzo asset russi

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky preannuncia: “Leader Ue verso l’ok per utilizzo asset russi”

Leggi anche questi approfondimenti

ucraina zelensky preannuncia leaderUcraina, Zelensky: "Cessate fuoco possibile, fare più pressione su Mosca" - E' stato accolto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Si legge su msn.com

ucraina zelensky preannuncia leaderUcraina, drammatica call di Zelensky: «Senza missili l’inverno sarà tragico». E l’Europa dovrà coprire 60 miliardi del debito di Kiev - Che fotografa la delusione per una svolta che non c'è o meglio rischia di materializzarsi in un gameover con un pessimo finale di partita. Segnala ilgazzettino.it

ucraina zelensky preannuncia leaderUcraina divisa sulla cessione di territori: tra speranze di pace e paura dell’inverno - Cresce il dibattito sulla possibilità di compromessi con la Russia, mentre la popolazione si prepara ad affrontare un inverno difficile tra blackout e timori di nuove offensive ... Lo riporta rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Preannuncia Leader