Ucraina Zelensky | Piano di pace? Se la Russia è pronta a dialogare anche noi lo siamo
Il presidente ucraino: "Mosca teme la decisione dell'Ue sugli asset". Attacco russo con drone: uccisi due giornalisti nel Donetsk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Il Presidente ucraino #Zelensky è a #Bruxelles, partecipa al Consiglio europeo. Agli alleati chiede più armi contro la #Russia e nuove sanzioni per fermare la guerra in #Ucraina. Ma gli attacchi di #Mosca intanto non si fermano. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: 6 morti per raid russi, anche due bimbi - X Vai su X
Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Nessuna pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Secondo iltempo.it
Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede ... Si legge su tg24.sky.it
Trump e Zelensky: Iniziative di Pace per Risolvere il Conflitto in Ucraina - La ricerca di una soluzione pacifica per l'Ucraina richiede un dialogo costruttivo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Scrive notizie.it