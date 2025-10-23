Ucraina Zelensky | Cessate fuoco possibile fare più pressione su Mosca

Volodymyr Zelensky a Bruxelles, dove si tiene il vertice Ue. E’ stato accolto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. L’Unione europea ha dato il via al 19mo pacchetto di sanzioni contro Mosca, all’indomani delle misure prese dagli Stati Uniti contro i big russi dell’energia. “La Russia non dimostra di voler fermare questa guerra. Facciamo pressione su Putin”, ha affermato il leader di Kiev che ha ringraziato per le nuove sanzioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Cessate fuoco possibile, fare più pressione su Mosca"

