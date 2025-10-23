Ucraina Zelensky apre al congelamento del fronte | Un compromesso possibile Le nuove sanzioni sul petrolio russo
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile congelamento del fronte di guerra come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. In questi giorni infatti il tycoon ha rilanciato un piano per mettere fine al conflitto partendo proprio dalla situazione sul terreno. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce "un buon compromesso" la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative ? https://shorturl.at/3jizF - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: 6 morti per raid russi, anche due bimbi - X Vai su X
Zelensky apre al congelamento dei confini per dare il via a un cessate il fuoco con la Russia - L'Ucraina e l'Europa stanno spingendo per un cessate il fuoco lungo le attuali linee del fronte come primo passo verso un accordo di pace. Segnala msn.com
Ucraina, Zelensky apre al congelamento del fronte: «Un compromesso possibile». Le nuove sanzioni sul petrolio russo - Il presidente ucraino: «Serve più pressione sulla Russia, ma anche un cessate il fuoco realistico» L'articol ... Da msn.com
Guerra in Ucraina oggi, Ue approva nuove sanzioni per Mosca. Zelensky: “Cruciale per noi”. Trump deluso da Putin: “Belle conversazioni, ma non si conclude nulla” - Utilizzo asset russi, il premier belga frena: “Non si è fatto nemmeno dur ... Riporta quotidiano.net