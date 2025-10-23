Ucraina Zelensky apre al congelamento del fronte | Un compromesso possibile Le nuove sanzioni sul petrolio russo

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile  congelamento del fronte di guerra  come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di  fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. In questi giorni infatti il tycoon ha rilanciato un piano per mettere fine al conflitto partendo proprio dalla situazione sul terreno. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina zelensky apre congelamentoZelensky apre al congelamento dei confini per dare il via a un cessate il fuoco con la Russia - L'Ucraina e l'Europa stanno spingendo per un cessate il fuoco lungo le attuali linee del fronte come primo passo verso un accordo di pace. Segnala msn.com

ucraina zelensky apre congelamentoUcraina, Zelensky apre al congelamento del fronte: «Un compromesso possibile». Le nuove sanzioni sul petrolio russo - Il presidente ucraino: «Serve più pressione sulla Russia, ma anche un cessate il fuoco realistico» L'articol ... Da msn.com

ucraina zelensky apre congelamentoGuerra in Ucraina oggi, Ue approva nuove sanzioni per Mosca. Zelensky: “Cruciale per noi”. Trump deluso da Putin: “Belle conversazioni, ma non si conclude nulla” - Utilizzo asset russi, il premier belga frena: “Non si è fatto nemmeno dur ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Apre Congelamento