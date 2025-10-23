Ucraina | Via libera di Trump ai Patriot per Kiev Medvedev | Usa imbarcati sul sentiero di guerra – La diretta
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile congelamento del fronte di guerra come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. In questi giorni infatti il tycoon ha rilanciato un piano per mettere fine al conflitto partendo proprio dalla situazione sul terreno. 🔗 Leggi su Open.online
