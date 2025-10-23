Ucraina Ue approva nuove sanzioni contro la Russia Zelensky | Più pressione per cessate il fuoco

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha approvato oggi, giovedì 23 ottobre 2025, il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo annuncia la presidenza di turno danese, spiegando che la procedura scritta si è conclusa senza alcuna obiezione. Le nuove misure Ue vanno a colpire l'export di Gnl russo e arrivano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

