Ucraina Trump | Spero che con le sanzioni Putin diventi più ragionevole

“Spero” che dopo le sanzioni Putin “diventi più ragionevole”. Lo ha detto Donald Trump motivando la sua decisione. “E spero che anche Zelensky diventi più ragionevole”, ha aggiunto il presidente Usa, sottolineando che “il livello di odio” tra Putin e Zelensky è “molto alto” e “bisogna essere in due per ballare il tango”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Spero che con le sanzioni Putin diventi più ragionevole”

