Ucraina Trump | Spero che con le sanzioni Putin diventi più ragionevole

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spero” che dopo le sanzioni Putindiventi più ragionevole”. Lo ha detto Donald Trump  motivando la sua decisione. “E spero che anche Zelensky diventi più ragionevole”, ha aggiunto il presidente Usa, sottolineando che “il livello di odio” tra Putin e Zelensky è “molto alto” e “bisogna essere in due per ballare il tango”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

