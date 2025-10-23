Ucraina Trump pone veto a missili a lungo raggio a Kiev e vara nuova sanzioni contro compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil
Il presidente Usa nega il via libera a missili a lungo raggio ucraini, dopo alcune indiscrezioni nella giornata di ieri, e impone sanzioni durissime a Mosca, colpendo Rosneft e Lukoil Il presidente americano Donald Trump ha chiarito alcune questioni sulla guerra in Ucraina e il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
