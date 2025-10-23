Ucraina Trump ha dato il via libera all' invio di missili Patriot | Attacco russo con drone | uccisi due giornalisti nel Donetsk

Secondo il capo dell'ufficio presidenziale con la Casa Bianca ci sarebbe un dialogo in corso sui Tomahawk. Morti a Kramatorsk i reporter Olena Gubanova e Yevhen Karmazin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump "ha dato il via libera all'invio di missili Patriot" | Attacco russo con drone: uccisi due giornalisti nel Donetsk

Tg2. . E proprio sulla soluzione della crisi #Ucraina il presidente #Trump, che ha ricevuto il segretario generale della #Nato #Rutte, cambia strategia nei confronti della #Russia e vara nuove sanzioni - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Parlerò con Xi di come mettere fine alla guerra” - X Vai su X

Kiev, 'Trump ha dato il via libera all'invio di Patriot' - Donald Trump ha dato il "via libera" al trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev. msn.com scrive

Missili Patriot all'Ucraina, Trump dice sì: cosa sono, come funzionano e perché sono importanti - L'Ucraina ha ricevuto piena conferma del suo sostegno alla difesa aerea dagli Stati Uniti. Scrive msn.com

Guerra Ucraina, Mosca: "Sanzioni Usa controproducenti, Trump sul sentiero di guerra”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca: 'Sanzioni Usa controproducenti, Trump sul sentiero di guerra”. Riporta tg24.sky.it