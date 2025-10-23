Ucraina Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio | Chiacchiere non approdiamo a nulla

“Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole”. "Con Putin buone conversazioni ma poi non si approda a nulla, ci vedremo in futuro" ha spiegato il presidente Usa. Mosca: "I preparativi per l'incontro continuano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

