Ucraina Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio | Chiacchiere non approdiamo a nulla

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole”. "Con Putin buone conversazioni ma poi non si approda a nulla, ci vedremo in futuro" ha spiegato il presidente Usa. Mosca: "I preparativi per l'incontro continuano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ucraina trump cancella incontroUcraina, Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla” - “Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole” ... Scrive fanpage.it

ucraina trump cancella incontroTrump cancella l'incontro con Putin e annuncia pesanti sanzioni a Mosca: "E' il momento giusto" - "Ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia", ha annunciato Il presidente Usa, Donald Trump, dopo la conferenza stampa con Rutte. Scrive msn.com

ucraina trump cancella incontroTrump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo' - L'amministrazione Usa ha annunciato misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil, puntando il dito contro 'il rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Trump Cancella Incontro