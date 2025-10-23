ABBONATI A DAYITALIANEWS Confermato il sostegno alla difesa aerea ucraina. Donald Trump ha dato il via libera alla consegna dei sistemi missilistici Patriot all’Ucraina. Lo ha annunciato Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino, in un’intervista a Rbc Ukraine. “ Abbiamo ricevuto la piena conferma del supporto americano in materia di difesa aerea, in particolare per i Patriot – ha dichiarato Yermak -. In senso figurato, c’è una lunga lista d’attesa, ma stiamo cercando di ottenere una posizione prioritaria per la consegna. La cosa più importante è che Trump ha approvato ufficialmente l’operazione, quindi ora restano solo aspetti tecnici da definire”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ucraina, Trump approva la fornitura dei Patriot a Kiev. Medvedev: “Sentiero di guerra con Mosca”