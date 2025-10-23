Ucraina Trump approva la fornitura dei Patriot a Kiev Medvedev | Sentiero di guerra con Mosca
Confermato il sostegno alla difesa aerea ucraina. Donald Trump ha dato il via libera alla consegna dei sistemi missilistici Patriot all'Ucraina. Lo ha annunciato Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino, in un'intervista a Rbc Ukraine. " Abbiamo ricevuto la piena conferma del supporto americano in materia di difesa aerea, in particolare per i Patriot – ha dichiarato Yermak -. In senso figurato, c'è una lunga lista d'attesa, ma stiamo cercando di ottenere una posizione prioritaria per la consegna. La cosa più importante è che Trump ha approvato ufficialmente l'operazione, quindi ora restano solo aspetti tecnici da definire".
