Ucraina Trump annuncia sanzioni alla Russia | Ho cancellato l’incontro con Putin

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Trump annuncia sanzioni alla Russia: “Ho cancellato l’incontro con Putin”

Leggi anche questi approfondimenti

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Parlerò con Xi di come mettere fine alla guerra” - X Vai su X

Il rinvio del faccia a faccia fra Trump e Putin è la dimostrazione che la tregua fra Russia è Ucraina è ancora lontana - facebook.com Vai su Facebook

Trump sfida Putin: sanzioni alla Russia e incontro cancellato tra i due leader - Trump annuncia pesanti sanzioni a Mosca e cancella l’incontro con Putin, aumentando la tensione tra USA e Russia. Da notizie.it

Ucraina, Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla” - “Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole” ... Segnala fanpage.it

Ucraina, svolta di Trump contro Putin: “Sanzioni durissime”. Nessun incontro e pochissimo dialogo - Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina, ribadendo la sua convinzione che il conflitto possa essere risolto nel prossimo futuro. Scrive thesocialpost.it