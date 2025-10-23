Ucraina Trump annuncia sanzioni alla Russia | Ho cancellato l’incontro con Putin I colloqui non portano a nulla

L’amministrazione Usai ha annunciato misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil, puntando il dito contro “il rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Trump annuncia sanzioni alla Russia: “Ho cancellato l’incontro con Putin. I colloqui non portano a nulla”

