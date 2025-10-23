Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina, ribadendo la sua convinzione che il conflitto possa essere risolto nel prossimo futuro. Durante un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente americano ha affermato di ritenere che la crisi ucraina «fosse più facile da risolvere del Medio Oriente». Le sue parole arrivano in un momento delicato, segnato da nuovi raid russi e dall’annuncio di un nuovo pacchetto di sanzioni da parte di Washington. “Non è ancora il momento per un incontro con Putin”. Nel corso del bilaterale, Trump ha confermato l’intenzione di incontrare Vladimir Putin, ma ha chiarito che il faccia a faccia non avverrà a breve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina, svolta di Trump contro Putin: "Sanzioni durissime". Nessun incontro e pochissimo dialogo