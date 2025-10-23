Ucraina svolta di Trump contro Putin | Sanzioni durissime Nessun incontro e pochissimo dialogo
Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina, ribadendo la sua convinzione che il conflitto possa essere risolto nel prossimo futuro. Durante un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente americano ha affermato di ritenere che la crisi ucraina «fosse più facile da risolvere del Medio Oriente». Le sue parole arrivano in un momento delicato, segnato da nuovi raid russi e dall’annuncio di un nuovo pacchetto di sanzioni da parte di Washington. “Non è ancora il momento per un incontro con Putin”. Nel corso del bilaterale, Trump ha confermato l’intenzione di incontrare Vladimir Putin, ma ha chiarito che il faccia a faccia non avverrà a breve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
La maggior parte dell'esercitazione si è svolta nel Mare del Nord, lontano dalla Russia e dall'Ucraina, e ha coinvolto basi militari in Belgio, Gran Bretagna, Danimarca e Paesi Bassi ? https://l.euronews.com/h6dQ - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, von der Leyen sogna «la svolta nel conflitto» sull’onda dei droni - X Vai su X
Ucraina, Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla” - “Spero che dopo le sanzioni Putin diventi più ragionevole” ha detto Trump esortando però anche Zelensky ad essere “più ragionevole” ... Lo riporta fanpage.it
Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... Lo riporta affaritaliani.it
Trump si è riarrabbiato con Vladimir. Gli Usa impongono sanzioni al petrolio russo - L'amministrazione statunitense ha imposto sanzioni contro Rosneft e Lukoil, i due maggiori colossi petroliferi russi, segnando una svolta significativa ... Segnala huffingtonpost.it