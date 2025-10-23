Ucraina svolta decisiva di Trump contro Putin | Via libera ai missili Patriot

Donald Trump ha ufficialmente approvato il trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina.  A renderlo noto è stato  Andriy Yermak, capo dell’Ufficio presidenziale di Kiev, in un’intervista rilasciata a  Rbc-Ucraina, nella quale ha confermato che il via libera del presidente americano rappresenta un passaggio chiave nel sostegno militare a Kiev, impegnata da oltre due anni nella guerra contro la Russia. “Le questioni ora sono per lo più tecniche”. Yermak ha sottolineato che  “la cosa più importante è che Trump abbia dato il via libera, quindi le questioni in questo senso sono per lo più tecniche”, lasciando intendere che il processo di consegna dei sistemi Patriot è ormai in fase avanzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, svolta decisiva di Trump contro Putin: “Via libera ai missili Patriot”

