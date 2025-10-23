**Ucraina | Schlein ' dolore per giornalisti uccisi da drone russo atto vile e disumano' **
Roma, 23 ott.(Adnkronos) - "Proviamo profondo dolore e indignazione per la morte di Olena Gubanova e Yevhen Karmazin, colpiti da un drone russo mentre raccontavano con coraggio quanto sta accadendo nella regione di Donetsk". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Uccidere giornalisti è un atto vile e disumano, un crimine che si aggiunge ai brutali attacchi contro i civili, che condanniamo con fermezza mentre Putin ne intensifica giorno dopo giorno la portata. Difendere la libertà di stampa significa difendere la verità, la democrazia e la vita stessa. Chiediamo che sia garantita la sicurezza di tutte e tutti gli operatori dell'informazione, che ogni giorno rischiano la vita per raccontare al mondo la verità". 🔗 Leggi su Iltempo.it
