Roma, 23 ott.(Adnkronos) - "Proviamo profondo dolore e indignazione per la morte di Olena Gubanova e Yevhen Karmazin, colpiti da un drone russo mentre raccontavano con coraggio quanto sta accadendo nella regione di Donetsk". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Uccidere giornalisti è un atto vile e disumano, un crimine che si aggiunge ai brutali attacchi contro i civili, che condanniamo con fermezza mentre Putin ne intensifica giorno dopo giorno la portata. Difendere la libertà di stampa significa difendere la verità, la democrazia e la vita stessa. Chiediamo che sia garantita la sicurezza di tutte e tutti gli operatori dell'informazione, che ogni giorno rischiano la vita per raccontare al mondo la verità".

© Iltempo.it - **Ucraina: Schlein, 'dolore per giornalisti uccisi da drone russo, atto vile e disumano'**