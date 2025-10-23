Ucraina quali possibili nuovi confini
Mentre anche per l’Ucraina si apre uno scenario di possibili negoziati, dopo un primo nulla di fatto fra Trump e Putin, resta centrale la questione dei nuovi confini. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella terza puntata de "Il Grande Gioco" focus sul conflitto russo-ucraino, valutando le possibilità di una tregua e il ruolo di Russia, Ucraina, UE e USA, con focus sul possibile incontro Trump-Putin. Il direttore di Domino ( @rivista.domino )Dario Fabbri (@dlfab - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Washington, accolto da Donald Trump alla Casa Bianca. I due leader discuteranno della guerra in Ucraina e dei possibili percorsi verso la pace - X Vai su X
Ucraina-Russia, quali possibili nuovi confini? Ecco tutti gli scenari - Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina entra in un nuovo capitolo di (possibili) negoziati e pressioni diplomatiche, la questione dei confini — quali dovrebbero essere, chi li propone ... Riporta msn.com
Ucraina e Russia, la mappa dei nuovi confini possibili - Non quelli tracciati sui documenti o nei negoziati, ma quelli reali, disegnati dal fango e dal fuoco della guerra. Secondo thesocialpost.it
Ucraina: mons. Ryabukha (Donetsk), “pericolo di una guerra mondiale ai confini europei non è più un’opzione utopica, ma un vero rischio” - Dobbiamo renderci conto che il pericolo di una guerra mondiale ai confini europei non è più un’opzione utopica, ma un ... agensir.it scrive