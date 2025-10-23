Ucraina quali possibili nuovi confini

Mentre anche per l’Ucraina si apre uno scenario di possibili negoziati, dopo un primo nulla di fatto fra Trump e Putin, resta centrale la questione dei nuovi confini. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina quali possibili nuovi confini

© Tv2000.it - Ucraina, quali possibili nuovi confini

