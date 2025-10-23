Dietro il via libera di Trump, tuttavia, non si nasconde un’immediata consegna. Le 25 batterie Patriot fanno parte di un accordo multimiliardario di lungo periodo, che deve ancora essere notificato e approvato dagli apparati statunitensi. Infatti, il pacchetto citato era già comparso a fine agosto n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, ok di Trump a invio 25 sistemi di difesa Patriot a Kiev, ma Medvedev avverte: “Il tycoon è sul sentiero di guerra con la Russia”