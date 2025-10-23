Ucraina ok di Trump a invio 25 sistemi di difesa Patriot a Kiev ma Medvedev avverte | Il tycoon è sul sentiero di guerra con la Russia
Dietro il via libera di Trump, tuttavia, non si nasconde un’immediata consegna. Le 25 batterie Patriot fanno parte di un accordo multimiliardario di lungo periodo, che deve ancora essere notificato e approvato dagli apparati statunitensi. Infatti, il pacchetto citato era già comparso a fine agosto n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce "un buon compromesso" la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative ? https://shorturl.at/3jizF - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina La nuova svolta della Casa Bianca. Trump conferma, nessun vertice con Putin, e da Washington arrivano provvedimenti contro i colossi petroliferi russi. Ma "no" all'invio a Kiev di missili a lungo raggio. Anche Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue. - X Vai su X
Ucraina, Kiev: "Da Trump via libera a fornitura Patriot" - "Abbiamo ricevuto piena conferma del supporto in materia di difesa aerea", fa sapere il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak. Secondo msn.com
Guerra in Ucraina, Trump bolla come fake news l’invio a Kiev dei missili a lungo raggio - Una fake news” ma via libera a pesanti sanzioni per i colossi energetici Rossnef e Lukoil. Lo riporta corrierenazionale.it
Guerra in Ucraina, Kiev annuncia il via libera Usa ai Patriot: tensione Trump-Putin, ok anche a sanzioni sul petrolio russo - Sulla guerra in Ucraina le posizioni di Stati Uniti e Russia si fanno sempre più distanti, così come la possibilità di una intesa per porre fine al conflitto. Come scrive msn.com