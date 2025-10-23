Ucraina nuove sanzioni Usa ai colossi del petrolio russo Putin | Atto ostile

(Adnkronos) – Dura replica del Cremlino alle nuove sanzioni americane contro i due colossi energetici russi, Rosneft e Lukoi. Il presidente russo Vladimir Putin le ha definite oggi, giovedì 23 ottobre, "un atto ostile che non rafforza i rapporti" tra i nostri due Paesi. La risposta della Russia a eventuali attacchi con missili Tomahawk sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

