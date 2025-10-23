Ucraina nuove sanzioni contro Mosca

Tv2000.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se la Russia è pronta a dialogare, noi siamo pronti a dialogare”: così il presidente ucraino Zelensky dal vertice europeo di Bruxelles. Sul campo uccisi due giornalisti nel Donbass. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina nuove sanzioni contro mosca

© Tv2000.it - Ucraina, nuove sanzioni contro Mosca

Leggi anche questi approfondimenti

ucraina nuove sanzioni controUcraina, Ue approva il 19° pacchetto di sanzioni: stop graduale al gas russo e nuove misure contro banche e compagnie petrolifere - La presidente della Commissione Ue, von der Leyen: pressione collettiva sull'aggressore russo. Secondo italiaoggi.it

ucraina nuove sanzioni controUcraina, nuove sanzioni Usa ai colossi del petrolio russo. Putin: "Atto ostile" - Dura replica del Cremlino alle nuove sanzioni americane contro i due colossi energetici russi, Rosneft e Lukoi. Come scrive msn.com

ucraina nuove sanzioni controUcraina, Trump sanziona i giganti del petrolio. Putin: “È un atto ostile. I Tomahawk? La nostra risposta sarebbe schiacciante”. Jet russi violano lo spazio aereo lituano - La risposta della Russia se dovesse essere attaccata con missili Tomahawk sarebbe “molto forte, se non schiacciante “. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Nuove Sanzioni Contro