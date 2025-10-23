Ucraina l’Armata Brancaleone della sinistra | sei mozioni diverse tutte bocciate Uniti solo contro la Meloni
Dopo il doppio confronto parlamentare di ieri, d ella premier Meloni, in Parlamento, inizia stamattina alle 10, a Bruxelles, un Consiglio europeo con un’agenda molto densa, con diversi punti controversi su cui si confronteranno i capi di Stato e di governo, in particolare riguardo alla proposta di un meccanismo di finanziamento, giuridicamente molto complesso, per un nuovo prestito all’Ucraina utilizzando “indirettamente” gli asset russi congelati nell’Ue (pari a circa 180 miliardi di euro). Ma anche sulla discussione sul tema del rafforzamento della competitività economica europea, in particolare riguardo all’impatto delle normative per la lotta al cambiamento climatico e allo sforzo di semplificazione degli oneri amministrativi imposti dalla legislazione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
