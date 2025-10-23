Ucraina la resa di Zelensky | le parole che cambiano tutto
La crisi ucraina ha guadagnato nuove sfumature durante la recente visita di Volodymyr Zelensky in Norvegia, un appuntamento che ha segnato una svolta significativa nel dibattito internazionale sulla guerra tra Russia e Ucraina. In un contesto segnato da stanchezza e incertezza, il presidente ucraino ha ipotizzato, per la prima volta, la possibilità di un cessate il fuoco stabilito sulla linea del fronte attuale. Uno scenario che, solo pochi mesi fa, sarebbe stato considerato irrealistico sia dalle forze ucraine sia dai loro sostenitori occidentali. Ucraina, il compromesso per la pace e il ruolo di Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it
