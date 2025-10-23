Ucraina Kiev | Da Trump via libera a fornitura Patriot
(Adnkronos) – Ok di Donald Trump all'invio di Patriot all'Ucraina. Lo ha detto il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista a Rbc Ukraine. "Abbiamo ricevuto piena conferma del supporto in materia di difesa aerea, principalmente per quanto riguarda i sistemi Patriot – ha affermato – In senso figurato, c'è una lunga coda, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
