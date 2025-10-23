All’Università dell’Indiana, Tucker Carlson accusa Washington e la Nato di aver scatenato la guerra in Ucraina e definisce Kiev una “pedina” nelle mani occidentali Il giornalista Tucker Carlson ha tenuto un intervento all'Università dell'Indiana, negli Stati Uniti. Durante il suo discorso, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, giornalista Carlson punta il dito contro Trump e Rutte: "Usa e Nato hanno provocato Russia, Kiev non è nazione sovrana, ma pedina"