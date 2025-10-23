Ucraina e Gripen i ‘Grifoni’ supersonici che la Svezia darà a Kiev

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Oggi apriamo un nuovo capitolo interamente nuovo e pieno di significato nelle nostre relazioni bilaterali e in senso più ampio nelle relazioni della sicurezza complessiva in Europa". La dichiarazione del presidente ucraino Volodymir Zelensky arriva dopo la firma a Stoccolma, da parte del premier svedese Ulf Kristeon, di una lettera di intenti che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ucraina gripen 8216grifoni8217 supersoniciUcraina e Gripen, i 'Grifoni' supersonici che la Svezia darà a Kiev - Zelensky: "Con Stoccolma nuovo capitolo anche nelle relazioni della sicurezza complessiva in Europa" "Oggi apriamo un nuovo capitolo interamente nuovo e pieno di significato nelle nostre relazioni bil ... adnkronos.com scrive

ucraina gripen 8216grifoni8217 supersoniciGripen: Il caccia svedese che cambia le regole in Ucraina - Scopri i dettagli dell’accordo storico tra Svezia e Ucraina per 150 jet Gripen e l’evoluzione tecnologica di uno dei caccia multiruolo più avanzati al mondo. Lo riporta alground.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Gripen 8216grifoni8217 Supersonici