Ucraina dopo gli Usa anche la Ue approva nuove sanzioni contro la Russia | Trump smentisce i media | Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio

Il presidente americano: "Annullato l'incontro con Putin. Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Ha una grande influenza sul leader russo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, dopo gli Usa anche la Ue approva nuove sanzioni contro la Russia | Trump smentisce i media: "Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio"

