Ucraina | dopo gli Usa anche la Ue approva nuove sanzioni contro la Russia ma la Cina si oppone alle misure sul petrolio

Zelensy: cessate il fuoco possibile, bisogna far pressione su Mosca. Trump smentisce i media: "Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio. Annullato l'incontro con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina: dopo gli Usa anche la Ue approva nuove sanzioni contro la Russia, ma la Cina si oppone alle misure sul petrolio

#Meloni al Senato in diretta: "Su Ucraina nostra posizione non cambia, manderemo più militari in Palestina", le comunicazioni sul Consiglio Ue Sul tavolo la guerra in Ucraina, gli sviluppi in Medio Oriente dopo il vertice di pace in Egitto e la difesa europea. - X Vai su X

Dazi e Ucraina, Pd a Meloni: “Dopo post rilanciato da Trump, chiarisca su rapporti con Ue”. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... Da affaritaliani.it

Ucraina, Ue approva 19esimo pacchetto sanzioni Russia - (Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha approvato oggi il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Scrive msn.com

Guerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Ue e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Scrive ilmattino.it