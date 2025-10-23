Ucraina bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Abbiamo discusso – informa Zelensky via social – di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente. L'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per questo". "Separatamente – aggiunge

