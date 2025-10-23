Ucraina attacco russo con droni su Kiev | almeno 8 feriti
Almeno otto persone sono rimaste ferite durante un attacco notturno con droni in tre quartieri di Kiev, che ha danneggiato diversi edifici, tra cui un asilo. Secondo quanto riferito giovedì dalle autorità locali, i droni russi hanno provocato un incendio in un asilo e danneggiato un edificio residenziale, un centro uffici e una sinagoga nel quartiere Podil di Kiev. In altri due quartieri della capitale ucraina, due edifici residenziali sono stati danneggiati, ha riferito l’ufficio del procuratore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
