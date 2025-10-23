Ucraina asset russi e Green Deal | ecco tutte le decisioni del Consiglio Ue

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per il Green Deal e l'energia: tanti i dossier affrontati oggi dal Consiglio europeo riunito a Bruxelles. I leader dei ventisette hanno riaffermato il proprio impegno a sostenere Kiev sia sul piano finanziario che militare per i prossimi due anni, confermando al tempo stesso la condanna dell’aggressione di Mosca. “Oggi, il Consiglio europeo ha trasmesso un messaggio importante: l'Ue è impegnata a rispondere alle urgenti esigenze finanziarie dell'Ucraina per i prossimi due anni, inclusi il supporto per i suoi sforzi militari e di difesa. La Russia deve fermare la guerra immediatamente” la sottolineatura del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in un messaggio diffuso sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ucraina asset russi e green deal ecco tutte le decisioni del consiglio ue

© Ilgiornale.it - Ucraina, asset russi e Green Deal: ecco tutte le decisioni del Consiglio Ue

Scopri altri approfondimenti

ucraina asset russi greenUcraina, asset russi e Green Deal: ecco tutte le decisioni del Consiglio Ue - Vertice dei leader a Bruxelles: impegno per nuovi aiuti finanziari, ma nessuna decisione sull’uso dei beni russi congelati ... Come scrive ilgiornale.it

ucraina asset russi greenEcco il piano di Bruxelles per finanziare l'Ucraina con 175 miliardi di asset russi - A Palazzo Berlaymont non fanno che ripeterlo: gli asseti russi che verranno utilizzati per un prestito all'Ucraina non saranno confiscati. Si legge su iltempo.it

ucraina asset russi greenL'anno prossimo Kiev rischia il rosso: pressing di Zelensky sugli asset russi, ma l’Ue non è pronta - Il presidente ucraino al summit europeo a Bruxelles: “Ci serve il prestito dagli asset russi nel 2026, meglio se all’inizio ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Asset Russi Green