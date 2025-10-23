Ucraina asset russi e Green Deal | ecco tutte le decisioni del Consiglio Ue
Dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per il Green Deal e l'energia: tanti i dossier affrontati oggi dal Consiglio europeo riunito a Bruxelles. I leader dei ventisette hanno riaffermato il proprio impegno a sostenere Kiev sia sul piano finanziario che militare per i prossimi due anni, confermando al tempo stesso la condanna dell’aggressione di Mosca. “Oggi, il Consiglio europeo ha trasmesso un messaggio importante: l'Ue è impegnata a rispondere alle urgenti esigenze finanziarie dell'Ucraina per i prossimi due anni, inclusi il supporto per i suoi sforzi militari e di difesa. La Russia deve fermare la guerra immediatamente” la sottolineatura del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in un messaggio diffuso sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
