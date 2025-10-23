Ucraina asse Ue-Usa sulle sanzioni alla Russia | Putin | Atto ostile | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | Lituania | aerei russi hanno violato lo spazio aereo

Zelensky: "Piano di pace? Se la Russia è pronta a dialogare anche noi lo siamo. Mosca teme la decisione dell'Ue sugli asset". Attacco russo con drone: uccisi due giornalisti nel Donetsk.

UCRAINA TRUMP CHIAMA: MELONI È PIÙ LONTANA DA KIEV No su asset e armi - Rubio sente Lavrov in vista del vertice a Budapest. Slitta il 13° pacchetto di aiuti militari. Niente fondi per garantire l'esproprio dei beni russi. Assist agli Usa anche col no ai ci

@ucraina - X Vai su X

Trump e Xi, stop petrolio russo - Consiglio europeo con Zelensky, nuove sanzioni su Putin.

Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo. Consiglio europeo, incontro Meloni-von der Leyen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ...

Guerra Ucraina, via libera Ue alle nuove sanzioni contro la Russia. «Per Putin sarà piu difficile finanziare la guerra» - Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce 'un buon compromesso' la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea ...