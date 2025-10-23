Ucciso da una persona incappucciata e lasciato sul marciapiedi all' incrocio | l' assassino è in fuga
Accoltellato a morte in strada nella notte per motivi sconosciuti: la vittima è un uomo di 39 anni di Collegno (Torino) ucciso intorno all'1:30 tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre all'angolo tra via Sabotino e corso Francia. L'allarme è stato dato da una passante, che ha chiamato le forze. 🔗 Leggi su Today.it
