Ucciso da un uomo incapucciato killer in fuga nel Torinese

Agi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Omicidio nella notte a Collegno, nel Torinese. Intorno all'1.30, in via Sabotino, all'angolo di corso Francia, un uomo di 39 anni stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto, incappucciato, che lo ha colpito più volte con un'arma da taglio. La vittima è morta sul posto. A dare l'allarme è stata una passante. I carabinieri hanno raggiunto il luogo del delitto per i rilievi e sono alla ricerca del killer, tuttora in fuga. 🔗 Leggi su Agi.it

