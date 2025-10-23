Ucciso da un uomo incappucciato killer in fuga nel Torinese
AGI - Omicidio nella notte a Collegno, nel Torinese. Intorno all'1.30, in via Sabotino, all'angolo di corso Francia, un uomo di 39 anni stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto, incappucciato, che lo ha colpito più volte con un'arma da taglio. La vittima è morta sul posto. A dare l'allarme è stata una passante. I carabinieri hanno raggiunto il luogo del delitto per i rilievi e sono alla ricerca del killer, tuttora in fuga. 🔗 Leggi su Agi.it
