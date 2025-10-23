Ucciso a coltellate sotto casa | Ha urlato prima di morire Il killer era incappucciato

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 24 ottobre 2025 – Dodici, forse tredici coltellate. Un urlo nella notte, prima di sorpresa e poi di dolore: “Cosa fai, bastardo?”. La scena è negli occhi di chi vede dalla finestra. Marco Veronese, 39 anni, cade a terra e trova ancora la forza di gridare “oh mio Dio”. Il cielo assiste indifferente mentre l’uomo incappucciato che sta strappando il papà a tre bimbi piccoli sale a cavalcioni sopra il corpo martoriato e continua a colpirlo. L’una e trenta, nuvole che minacciano pioggia. Hanno ceduto anche gli ultimi, i ragazzotti che tutte le sere trovano un pretesto per fare casino e mettersi le mani addosso in quel quartiere residenziale che le gang non disdegnano perché ci sono un distributore del caffè, un minimarket e qualche spacciatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucciso a coltellate sotto casa ha urlato prima di morire il killer era incappucciato

© Quotidiano.net - Ucciso a coltellate sotto casa: “Ha urlato prima di morire”. Il killer era incappucciato

News recenti che potrebbero piacerti

ucciso coltellate sotto casaUcciso a coltellate sotto casa: “Ha urlato prima di morire”. Il killer era incappucciato - Il 39enne Marco Veronese aveva una ditta di videosorveglianza a Collegno. Secondo quotidiano.net

ucciso coltellate sotto casaMarco Veronese, chi è l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate. L'agguato sotto casa: «Bastardo, che ci fai qui?» - È morto così Marco Veronese, imprenditore 39enne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella notte ... Si legge su leggo.it

Imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno (Torino) sotto casa dei genitori - Marco Veronese, imprenditore 39enne e padre di tre figli, è stato accoltellato nella notte da una persona incappucciata. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Coltellate Sotto Casa