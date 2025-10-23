Ucciso a coltellate sotto casa | Ha urlato prima di morire Il killer era incappucciato
Torino, 24 ottobre 2025 – Dodici, forse tredici coltellate. Un urlo nella notte, prima di sorpresa e poi di dolore: “Cosa fai, bastardo?”. La scena è negli occhi di chi vede dalla finestra. Marco Veronese, 39 anni, cade a terra e trova ancora la forza di gridare “oh mio Dio”. Il cielo assiste indifferente mentre l’uomo incappucciato che sta strappando il papà a tre bimbi piccoli sale a cavalcioni sopra il corpo martoriato e continua a colpirlo. L’una e trenta, nuvole che minacciano pioggia. Hanno ceduto anche gli ultimi, i ragazzotti che tutte le sere trovano un pretesto per fare casino e mettersi le mani addosso in quel quartiere residenziale che le gang non disdegnano perché ci sono un distributore del caffè, un minimarket e qualche spacciatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
