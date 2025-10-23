Uccisi due giornalisti in un raid russo a Kramatorsk | morti Olena Gubanova e Yevhen Karmazin

In seguito a un attacco da parte di un drone russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, sono rimasti uccisi la giornalista del canale televisivo Freedom TV Olena Gubanova e il cameraman Yevhen. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

