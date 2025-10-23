Uccise Roberto Guerrisi con un colpo di pistola al volto | Rocco Modaffari condannato in abbreviato a 15 anni

Pontirolo Nuovo. Una condanna a 15 anni in abbreviato per omicidio volontario. È la pena che il giudice delle udienze preliminari Federica Gaudino ha comminato a Rocco Modaffari, il 58enne che, il 28 dicembre 2024, ha sparato e ucciso Roberto Guerrisi, operaio di Boltiere di 42 anni. Il pubblico ministero Gianpiero Golluccio aveva chiesto una condanna a 17 anni e 8 mesi, mentre il difensore, l’avvocato Emanuele Occhipinti, che il reato venisse riqualificato in eccesso colposo di legittima difesa. Il gip ha mantenuto il capo d’imputazione originale (omicidio volontario, ricettazione della pistola e abrasione della matricola dell’arma) ma ha riconosciuto l’attenuante della provocazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

