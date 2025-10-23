Uccise Nicoleta Rotaru e ne finse il suicidio condannato all' ergastolo Erik Zorzi | incastrato dagli audio registrati di nascosto
La Corte d?Assise di Padova ha condannato all?ergastolo Erik Zorzi, 43 anni, per il femminicidio dell?ex compagna Nicoleta Rotaru, avvenuto il 20 agosto 2023 nella sua casa ad. 🔗 Leggi su Leggo.it
