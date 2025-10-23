Uccise Nicoleta Rotaru e finse suicidio Erik Zorzi condannato all’ergastolo | ‘Nessuno l’ha saputa aiutare’
Il delitto che tutti avevano creduto un suicidio. Era il 20 agosto 2023 quando Nicoleta Rotaru, 34 anni, romena, madre di due figlie, venne trovata senza vita nel bagno della sua casa di Abano Terme, provincia di Padova. La versione ufficiale iniziale parlò di suicidio: una cintura di pelle stretta al collo, dinamica compatibile, nessun segno di effrazione. Caso chiuso in poche ore. Ma era una bugia. Oggi la Corte d’Assise di Padova ha scritto la parola decisiva sulla vicenda: ergastolo a Erik Zorzi, 43 anni, ex marito della vittima, riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato e messa in scena del suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
