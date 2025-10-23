Uccise la moglie e ne inscenò il suicido Erik Zorzi condannato all'ergastolo | la vittima registrò tutto
Il tribunale di Padova ha condannato all'ergastolo Erik Zorzi, 42enne di Abano Terme, accusato di aver ucciso la moglie Nicoleta Rotaru, 39 anni di origine moldava, inscenandone il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
