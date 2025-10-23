Uccise la moglie e ne finse il suicidio condannato all' ergastolo Erik Zorzi | incastrato dagli audio registrati di nascosto da Nicoleta Rotaru

Leggo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d?Assise di Padova ha condannato all?ergastolo Erik Zorzi, 43 anni, per il femminicidio dell?ex compagna Nicoleta Rotaru, avvenuto il 20 agosto 2023 nella sua casa ad. 🔗 Leggi su Leggo.it

uccise la moglie e ne finse il suicidio condannato all ergastolo erik zorzi incastrato dagli audio registrati di nascosto da nicoleta rotaru

© Leggo.it - «Uccise la moglie e ne finse il suicidio», condannato all'ergastolo Erik Zorzi: incastrato dagli audio registrati di nascosto da Nicoleta Rotaru

Scopri altri approfondimenti

uccise moglie finse suicidioUccise la moglie e ne inscenò il suicido, Erik Zorzi condannato all’ergastolo: la vittima registrò tutto - Il tribunale di Padova ha condannato all'ergastolo Erik Zorzi, 42enne di Abano Terme, accusato di aver ucciso la moglie Nicoleta Rotaru, 39 anni di origine ... Da fanpage.it

Tenta di uccidere moglie, poi si suicida - Il cadavere di un uomo e' stato trovato dai carabinieri poco prima delle 10 nel cortile di un'abitazione a Reggiolo, nella Bassa reggiana, mentre poco lontano, a bordo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Uccise moglie e figliastra. La corte d’Appello cancella le attenuanti - Nessuno sconto, nessuna attenuante ma una condanna all’ergastolo e a un anno di isolamento. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Uccise Moglie Finse Suicidio