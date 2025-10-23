Nina Kravtsov, 89 anni, originaria dell'Ucraina e superstite dell'Olocausto, è stata uccisa alcune settimane fa a New York. Ad assassinarla un'altra donna, la 95enne Galina Smirnova, sua compagna di stanza in una struttura per anziani. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato della terribile storia di violenza, che può essere definita un caso di malasanità, proveniente dagli Stati Uniti, ma che pone interrogativi anche in Italia e in Europa sulla gestione delle case di riposo. La tragedia sconvolgente è avvenuta in una struttura per anziani di Coney Island, nella circoscrizione di Brooklyn a New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uccisa a 89 anni dalla coinquilina di 95: la tragedia di Nina Kravtsov, sopravvissuta all'Olocausto