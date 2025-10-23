Ubriaco cade dal ballatoio del palazzo soccorso dopo ore

Ubriaco è caduto dal ballatoio di un palazzo. Rimanendo al suolo per ore. Finchè, all'alba di oggi, non è stato dato l'allarme e l'uomo è stato soccorso da carabinieri e 118. Ora l'uomo, un 31enne ecudoriano, si trova al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

