Ubriaco al volante guida a zig zag e rischia di investire i passanti

Trentotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di pura follia nel centro di Borgo Valsugana, dove una tranquilla serata si è trasformata in un inseguimento da film. Un automobilista completamente ubriaco ha sfrecciato a zig zag tra le vie del paese, sfiorando i passanti e costringendo alcuni di loro a gettarsi di lato per evitare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

