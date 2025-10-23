Ubriaco al volante guida a zig zag e rischia di investire i passanti
Momenti di pura follia nel centro di Borgo Valsugana, dove una tranquilla serata si è trasformata in un inseguimento da film. Un automobilista completamente ubriaco ha sfrecciato a zig zag tra le vie del paese, sfiorando i passanti e costringendo alcuni di loro a gettarsi di lato per evitare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Ubriaco al volante in pieno centro guida a zig zag tra i pedoni. Al test dell'etilometro aveva un valore di 2,76 g/l $ANSA - X Vai su X
Guida ubriaco e rischia di investire dei pedoni, nel sangue alcol 5 volte oltre il limite. Nel solo mese di ottobre ritirate 9 patenti solo a Borgo Valsugana - Procedeva a zig zag sulle strade cittadine ed aveva appena rischiato di investire dei pedoni. Lo riporta ildolomiti.it
Ubriaco guida a zig zag tra i pedoni: patente ritirata e denuncia per il 40enne marocchino che circolava con patente estera non convertita - Un ubriaco alla guida ha rischiato di investire dei pedoni mentre procedeva a zig zag in pieno centro città. Si legge su msn.com